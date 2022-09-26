Kars’ta gelişi güzel atılan çöpler, çevreyi kirletiyor. Rüzgarın etkisiyle etrafa savrulan çöpler ise insan sağlığını tehdit ediyor.

Kars’ta gelişi güzel atılan çöpler, çevreyi kirletiyor. Rüzgarın etkisiyle etrafa savrulan çöpler ise insan sağlığını tehdit ediyor.

Kars’ta Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri gelişi güzel dökülen çöplerle başa çıkamıyor. Belediye’nin çöp saatleri uygulamasına uymayarak çöp konteynırları yanına atılan çöpler hem caddelere dağılıyor, hem de belediye çalışanlarına zor anlar yaşatıyor.

Özellikle Organize Sanayi Bölgesi bulunan işyerleri çalışanlarının çöp konteynırına atmayarak, konteynırın yanına bıraktığı çöpler, hem yeni yapılan asfalt yol kirletirken, hem de görünümü olumsuz etkiliyor.

Sanayi Sitesi’ne araçlarını tamir ettirmek için gelen vatandaşlar ise etrafa savrulan çöplere tepki gösteriyor.

Organize Sanayi Sitesi’nde etrafın çöple dolu olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Organize Sanayi Sitesi yeni sıcak asfalt yol ve kaldırım yapıldı. Belirli noktalara da çöp konteynırları konuldu. Ancak burada çöpler konteynıra değil sokağa atılıyor. Bundan kimse de rahatsız olmuyor. Böyle bir mantık olur mu? Belediye ekipleri ne yapsın, çöp alım saatleri var. Herkesin evinin işyerinin önünden o saatlerde çöpler alınıyor. Ancak burada çöpler gelişi güzel dökülüyor. Belediye kesinlikle gelişi güzel çöp dökenlere ceza kesmelidir” dediler.

Öte yandan Organize Sanayi Sitesi ve Küçük Sanayi Sitesi etrafı çöpten geçilmezken, vatandaşlar işyeri sahiplerini de duyarlı olmaya davet etti.

Belediye ekipleri ise gelişi güzel atılan çöpleri temizleyerek bölgeden ayrıldı.