Kars’ta, Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Kars’ta, Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Kars Valiliği önünde düzenlenen tören Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulmasıyla başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün önemini belirten konuşma Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Yüksel Öztürk tarafından yapıldı.

Öztürk, “Bugün kahraman gazilerimize ve duygularımızı ifade etmek için önemli bir fırsattır. Ülkemizin her karış toprağına kanlarını akıtarak tarihimize altın sayfalar yazdıran, vatanını ve kutsal saydığı değerleri korumak ve savunmak için en güç koşullarda canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz, ülkemizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir” dedi.

Yüksel Öztürk, “Şanlı tarih boyunca tüm zorluklara karşı hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymış, bu fedakarlığın karşılığında girdiği her mücadeleden zaferle çıkmıştır. Ülkenin her karış toprağına terini ve kanlarını akıtarak tarihe altın sayfalar yazdıran, Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar yaşamasının en büyük teminatı gazilerin 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Düzenlenen program yapılan konuşmaların ardından son buldu.

Gaziler Günü programına, Vali Yardımcısı Muhammed Furkan Tuna, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Taşkın, Başsavcı Abdullah Amanvermez, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, kurum ve daire amirleri ile gaziler katıldı.