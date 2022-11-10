Kars’ta ekipler, manav, market ve alış veriş merkezlerinde kontrollerini sıklaştırdı. Ekipler aşırı fiyat artışlarının önüne geçmek için denetimlere ağırlık veriyor.

Kars’ta ekipler, manav, market ve alış veriş merkezlerinde kontrollerini sıklaştırdı. Ekipler aşırı fiyat artışlarının önüne geçmek için denetimlere ağırlık veriyor.

Tüketicilerin mağdur olmaları önlem için Ticaret İl Müdürlüğü, Belediye ve Defterdarlık personelinden oluşan denetim ekipleri, kentte başta zincir marketler olmak üzere alış veriş merkezleri ve manavlarda fiyatları karşılaştırdı. Aynı ürünlerde fiyatları titizlikle inceleyen ekipler, işletme sahipleri veya yetkililerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ekiplerin yaptığı denetimlerde; alışveriş merkezlerinde stokçuluk, ani fiyat değişimi, aşırı fiyat artışları, raf fiyatları ile kasa fiyatları incelendi. Uyarılara uymayarak fiyatları artıranlar hakkında tutanak tutuldu. Yapılan uyarılara uymayanlar hakkında ise cezai işlem uygulandı.

Kars’ta ekiplerin fiyat denetimlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi.