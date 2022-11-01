Denetim ekipleri yaptıkları denetimlerde kusurlu gördüğü marketler hakkında cezai işlem uyguluyor.

Ekipler yaptıkları denetimlerde ani fiyat değişimi, aşırı fiyat artışları, raf fiyatları ile kasa fiyatları incelenerek tutanak tutuluyor.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün talimatlarıyla Ticaret İl Müdürlüğü, Belediye ve Defterdarlık personellerinden oluşan denetim ekipleri, kentte bulunan marketlerde denetim yapıyor.

Kars’ta fahiş fiyat denetimleri aralıksız devam ediyor. Yapılan denetimlerle aşırı fiyat artışlarının önüne geçiliyor.

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