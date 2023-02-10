Ekipler, yapılan denetimlerde işyeri sahiplerini fahiş fiyat konusunda uyarırken, denetimlerim süreceği öğrenildi.

Ekipler, acil ihtiyaç duyulan malzemeler ısıtıcı, hazır gıda kolisi, battaniye, yağmurluk, hijyen seti, kadın ve yaşlı hijyen bezi, uyku tulumu, bebek maması, powerbank, kışlık bot ve mont, atkı-bere-eldiven, tuvalet kağıdı gibi ürünlere yönelik fahiş fiyat artışı denetimi yaptı.

Vali/Belediye Başkanı Türker Öksüz’ün talimatlarıyla oluşturulan ekipler, il genelinde denetim yapıyor.

Kars’ta deprem sonrasında acil ihtiyaç duyulan malzemelere yönelik fahiş fiyat denetimleri aralıksız devam ediyor.

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