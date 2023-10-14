Kars’ta ekmek fırınları denetlendi. Zabıta ekipleri denetim yaptıkları fırınları hijyen konusunda uyardı.

Kars Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kentte bulunan ekmek fırınlarında denetim yaptı. Zabıta ekipleri, halk sağlığı adına belirli periyotlarla gerçekleştirdiği denetimler çerçevesinde ekmek ve unlu mamul üreten iş yerlerine yönelik hijyen ve ekmek gramajını kontrol etti.

Ekmek üretimi yapılan yerlerin temizlik, çalışanların kılık kıyafet ve hijyen kurallarına uyup uymadıklarını kontrol ederek eksik gördükleri hususlarda işletme sahiplerini dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kurallara uymayan işyerlerine ise yaptırım yapıldı.

Öte yandan Kars Belediye Başkanlığı’na bağlı zabıta ekiplerinin bu tür denetimleri sık sık yapacağı öğrenildi.