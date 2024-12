Kars merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda sosyal medyadan giysi satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 29 kişiden 16’sı tutuklandı.

Kars merkezli olmak üzere 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, sosyal medyadan kıyafet satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 29 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden 16’sı tutuklandı. Siber ekiplerince düzenlenen operasyonda ele geçirilen 49 cep telefonu, 44 sim kart ve 4 hard disk, 10 laptop, 10 flash bellek, 2 tablet, 8 hafıza kartı, 48 bin 800 dolar ve 101 bin 765 TL paraya ve şüphelilerin bütün banka hesapları ile kripto varlık hesaplarına el konuldu.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 kişinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarıyla, yüksek takipçisi olan sosyal medya sayfaları üzerinden, kadın giyim ürünleri satışı altında binlerce vatandaşın mağduriyetine sebep verdiği gerekçesiyle 29 kişiyi tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince A.S., E.D., Y.Y., B.E., S.A., C.A., R.A., İ.S., Ş.S., U.S., Y.S., Y.K., E.S., S.K., B.B. ve U.Ş. tutuklanırken, 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.