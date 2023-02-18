Ekiplerin fahiş fiyatla satış yapılmasının önüne geçilmesi için denetimleri aralıksız yapacakları öğrenildi.

Ekipler, deprem sonrasında acil ihtiyaç duyulan malzemelere ısıtıcı, hazır gıda kolisi, battaniye, uyku tulumu, bebek maması, bot-mont, atkı-bere-eldiven, hijyen malzemelerine yönelik olarak fahiş fiyat denetimi yaptı. Fiyatları karşılaştıran ekipler, iş yeri sahiplerini uyardı.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, tarafından kurulan ve aralarında zabıta, Defterdarlık ve Ticaret İl Müdürlüğü’nden oluşan ekipler, il genelinde denetimlerine devam ediyor.

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