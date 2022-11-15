Eski hükümlülerin istihdama yönelik meslek edindirilmesi yönelik Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Beko-Looder iş makinesi operatörlük kursu açıldı.

Eski hükümlülerin istihdama yönelik meslek edindirilmesi yönelik Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Beko-Looder iş makinesi operatörlük kursu açıldı.

Yaklaşık 1 hafta sürecek eğitimde başarılı olan eski hükümlülere operatörlük belgesi verilecek.

Kars Gençlik Merkezi’nde düzenlenen Beko-Looder iş makinesi operatörlük kursu öncesi açıklama yapan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez, “Malumunuz Denetimli Serbestlik bizim infaz hukuku sistemimiz içerisinde yer alan bir infaz rejimi türüdür. Bunun uygulayıcısı da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personellerimizdir. Ne yapar Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz? Haklarında adli merciler tarafından denetim serbestlik hükmü bulunan çocukları, gençleri, yetişkinlerin takibi, gözetlenmesi, bunlarla bireysel veya toplu halde görüşmeler yapılması, bunların tekrar suç işlemelerinin önüne geçilmesi, topluma kazandırılması gibi faaliyetleri var. Toplum temelli bir infaz rejimidir” dedi.

Başsavcı Amanvermez, “Denetim süresi içerisinde yapılan bu faaliyetler dışında denetim sonrasına da yansıyan bir kısım faaliyetleri var. O faaliyetlerden biri de bugün açılışını yapacak olduğumuz iş makinesi kullanma kursudur. Bu kursun şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kursun açılmasına koruma kurulumuz tarafından karar verildi, paydaşlarımız olan Belediye Başkanlığına, İl Özel İdaresine, Serhat Kalkınma Ajansına ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüze emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Amanvermez, “Yaklaşık 1 hafta sürecek olan kursumuzda 10 hükümlümüz iş makinesi Beko-Looder iş makinesi kullanmayı öğrenecekler akabinde de bunun sertifikasyon işlemi yapılacak, bunun için de Erzurum’da sınava girecekler. Yaklaşık 25 bin TL maliyetle bu çalışma yapılacak ve bu miktarı Serhat Kalkınma Ajansı karşılıyor, İl Özel İdaresi bu kursta kullanılacak iş makinesini temin ediyor, sertifikasyon için hükümlülerimizin Erzurum’a getirilip götürülmesinde de Belediye Başkanlığımız bizlere yardımcı olacaklar kendilerine teşekkür ediyorum. Bugün itibariyle teorik eğitimler başlayacak 4 gün sürecek ve son 3 günde de uygulamalı sınav yapılacak. Bizim için gurur verici, güzel bir çalışma, ümit ediyorum ki hükümlülerimiz açısından da müspet neticeler olan bir çalışma olur, kendilerine kolay gelsin, hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Öte yandan yapılan konuşmaların ardından eski hükümlülerin teorik eğitimleri başladı.