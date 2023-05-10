Kars’ta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşü yapıldı.

Kars’ta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi öğrencileri ile velilerin katılımıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yürüyüş ve sergi ile ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, “10-16 Mayıs tarihleri Engelli Haftası olarak kutlanmaktadır. Bugün haftanın ilk günü nedeniyle biz farkındalık oluşturmak nedeniyle Valiliğimiz bünyesinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim gören öğrencilerimizle birlikte bir araya geldik. Farkındalık oluşturmak adına yaptığımız yürüyüşte kendimizi ifade etmeye çalıştık, fırsat verildiğinde bizim her işin üstesinden geleceğimizi anlatmaya çalıştık. Burada eğitim ve öğretim yılı boyunca özel eğitim kurumlarımızdaki öğretmen ve öğrencilerimizin hazırladığı ürünlerin sergilenmesi için stant kurduk. Burayı ziyaret eden vatandaşlarımız da görecekler ki çocuklarımıza fırsat verildiğinde ailelerin de desteğini almak kaydıyla yapamayacakları hiçbir engel yoktur. Bizim amacımız bunları öncelikli günlük alışıla gelmiş becerileri kazandırmak ve daha sonra ilgi alanına göre belli yaştan sonra da istihdam oluşturabilmektir. Bu vesileyle Engelliler Haftasını kutluyorum” dedi.

Digor Durağından başlayan yürüyüş Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı önünde tamamlandı. Yürüyüşün ardından Dede Korkut Özel Eğitim Meslek Okulu ve 75. Yıl Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından hazırlanan serginin açılışı yapıldı.