Tarımın başlıca kentleri arasında yerini alan Kars’ta, verimli geçen hasat mevsimi sonrası çiftçilerin un telaşı başladı.

Tarımın başlıca kentleri arasında yerini alan Kars’ta, verimli geçen hasat mevsimi sonrası çiftçilerin un telaşı başladı.

Dünya genelinde yaşanan tahıl krizleri ile birlikte gıda ürünlerinde yükselen fiyatlar sonrası bu yıl Kars’ta birçok çiftçi buğday ekimine ağırlık verdi. Buğday hasadını gerçekleştiren çiftçilerin bir sonraki durağı ise değirmenler oldu.

Kars’ın Subatan köyünde bulunan değirmen, kentte bu hizmeti veren işletmelerden yalnızca bir tanesi. Bölgedeki köylülerin akın ettiği değirmende hummalı bir çalışma yürütülüyor. Gece saatlerinde tahıllarını una çevirmek için sıraya giren köylüleri mağdur etmemek adına işletmede 24 saat hizmet veriliyor. Çiftçiler ise unlarını aldıktan sonra evlerinin yolunu tutuyor. Ambarlarında stokladıkları unlar, fırınlarda ekmek olarak sofralarıyla buluşuyor.

Değirmen işletmecilerinden Erol Erben, bu yıl vatandaşın yüzünü güldüren bolluğun kendilerine de yansıdığını belirterek, zaman zaman uykusuz kaldıklarını, fakat vatandaşların emeklerini ekmeğe çevirmelerinde payları olduğu için ayrıca mutluluk yaşadıklarını kaydetti. Traktörlerle taşınarak değirmene getirilen buğdayların öncelikli olarak yıkandığını ve birkaç evreden sonra una çevrildiğini dile getiren Erben, unutulmaya yüz tutmuş baba-dede mesleğinin aslında bölge insanı açısından ne derece önem arz ettiğinin de altını çizdi.