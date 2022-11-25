Kars’ta 39 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Erzurum Aşkale Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Kars’ta 39 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Erzurum Aşkale Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde yakalanan ve sınır dışı edilmek üzere Kars’a getirilen 39 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Erzurum Aşkale Geri Gönderme Merkezine götürüldü. Düzensiz göçmenler, Aşkale Geri Gönderme Merkezindeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.