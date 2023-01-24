Soğuk havanın etkili olduğu Kars’ta Aygır Gölü tamamen dondu. Donan göl, havadan görüntülendi.

Soğuk havanın etkili olduğu Kars’ta Aygır Gölü tamamen dondu. Donan göl, havadan görüntülendi.

Kars genelinde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kars’ın Susuz ilçesinde bulunan 2 bin 300 metre yükseklikteki Aygır Gölü, görüntüsüyle ilgi çekiyor. Kent merkezinde kar olmamasına rağmen yüksek kesimlerde etkili olan kar ve soğuk havadan dolayı donan Aygır Gölü, dağların arasında Güney Yarım Küre’de bulunan dünyanın en soğuk ve buzullu yeri olan Antarktika’yı andırıyor.

Kars-Göle Karayolu üzerinde bulunan Aygır Gölü’nün tamamının buz tutması ve gölün etrafını çevreleyen karla kaplı dağlar ile birlikte havadan görüntülenen Aygır Gölü ve yanındaki Gölbaşı köyü, adeta görenleri büyüledi.