AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Akyaka’da yağan doludan tarım arazileri zarar gören çiftçilerin mağduriyetinin giderileceğini belirtti.

Konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’de dile getiren Çalkın, çiftçilerin şiddetli dolu yağışı sebebi ile zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Çalkın, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için büyük çaba sarf ettiğini söyledi.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, “Kars’ın Akyaka ilçesinde 26 Haziran 2023 günü şiddetli dolu yağışı sebebiyle Akyaka ilçemize bağlı birçok mahalle ve köylerimizin tarım arazilerinde geniş çapta bir hasar oluşmuştur. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Akyaka İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerince hasar tespit çalışmaları devam etmektedir” dedi.

Çalkın, “Hasar tespit süreci tamamlanır tamamlanmaz, Bakanlığımız nezdinde çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Konuyu hassasiyetle takip eden mağduriyetleri gidermek için büyük çaba sarf eden Tarım ve Orman Bakanlığımıza teşekkür ediyor, çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum” diye konuştu.

Akyaka’da şiddetli dolu yağışından zarar gören tarım arazilerinde bir takım incelemelerde de bulunan milletvekili Adem Çalkın, çiftçilerin mağdur edilmesinin söz konusu olmadığını sözlerini ekledi.

Çalkın, Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce yapılan hasar tespit çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını da sözlerine ekledi.