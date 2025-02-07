Kars’ta taksi ve dolmuş ücretleri el yakıyor. En uzak noktası 7 kilometreye geçmeyen kentte, 4 kişilik bir ailenin dolmuş ücreti ise vatandaşları kara kara düşündürüyor.

Kars Belediye Başkanlığı dolmuş ve taksi ücretlerinin artmasıyla kendilerinin her hangi bir bağlantısı olmadığını açıklarken, vatandaşlar, belediyenin özellikle havaalanı, hastane ve üniversite hatlarını ucuz dolmuş seferi başlatmasını istiyor.

Kars’ta şehir içi dolmuş ücretleri 2024 yılında tam ücret 20 lira, öğrenci ücreti ise 15 lira olarak belirlenirken, 2025 yılında ise tam ücret 25 lira, öğrenci ücreti ise 20 lira oldu, taksi indi bindi ücreti 100 TL’den 130 TL’ye yükseltildi.

Öte yandan dolmuşçular akaryakıt fiyatlarına gelen zamları, gerekçe gösterirken, vatandaşlar son 4 ayda akaryakıt fiyatlarında önemli bir artış olmadığını ileri sürerek yapılan zammın yeniden gözden geçirilmesini istedi.

"Dolmuş ve taksi fiyatlarının armasında belediyenin bağlantısı yok"

Öte yandan Kars Belediye Başkanlığı’nca yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde ilimizdeki dolmuş fiyatlarında meydana gelen artış ile ilgili olarak açıklama yapma gereği duyulmuştur. Fiyat artışları "5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunun, 62. Maddesi gereğince" Kars Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı ve Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından alınan kararla belirlenmiş olup, Belediyemizin bu konuda herhangi bir etkisi, müdahalesi ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Konuya ilişkin olarak detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımızın, Kars Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. Anlayışınız için teşekkür eder, güvenli yolculuklar dileriz" ifadelerini yer verildi.