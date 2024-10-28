Kars, doğal güzellikleri ve zengin yaban hayatıyla dikkat çeken bir bölge olarak, doğa yürüyüşü ve yaban hayatı gözlemi etkinliğiyle bir kez daha öne çıktı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü, Yaban Hayatı Koruma ve Gözlem Kulübü üyeleri, Tabiat Turizmi Etkinlikleri kapsamında Soğuksu Tabiat Parkı çevresinde doğa yürüyüşü ve yaban hayatı gözlemi etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, doğa tutkunları ve çevre bilincine sahip bireyleri bir araya getirerek, hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sundu.

Etkinliğe katılanlar, Sarıkamış’ın eşsiz manzaraları eşliğinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş boyunca, bölgedeki bitki örtüsü, fauna ve ekosistem hakkında bilgi verildi. Katılımcılar, doğa ve çevreyi gözlemleme fırsatı bulurken, doğal yaşamı koruma konusundaki farkındalıklarını artırdılar.

Sarıkamış’ın büyüleyici doğasında yapılan etkinlik, aynı zamanda bölge turizmini de canlandırmayı hedefliyor. Katılımcılar, etkinlik sonunda doğanın güzelliklerini keşfederken, aynı zamanda yaban hayatı koruma bilincini de benimsediler. Doğa yürüyüşü daha sonra sona erdi.