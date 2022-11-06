Kars’ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri av koruma ve kontrollerini sıklaştırdı.

Kars’ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri av koruma ve kontrollerini sıklaştırdı.

2022 yılı av sezonunun başlamasıyla birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü ekipleri Digor’da av koruma ve kontrol faaliyetlerinde bulundu.

DKMP ekipleri av sezonunun başlamasıyla birlikte kaçak avcılığının önüne geçmek için kent genelinde olduğu gibi ilçelerde de denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, karşılaştıkları avcılara izin belgelerini soruyor, kaçan avlanılmaması konusunda bilgi veriyor. İzin belgesi olan avcılardan kaçak av yapanlarla karşılaştıklarında DKPM ekiplerine bilgi vermelerini istedi.

Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekmektedir. Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sisteminden (AVBİS), Avcı Avlakta Mobil Uygulamasından (AVA) ve 0850 888 06 06 numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra, genel ve devlet avlaklarda avlanabilecek. Avcılar; Merkez Av Komisyonun Resmi Gazete ’de yayımlanan 19 sayılı Kararındaki yer alan diğer avlanma esas ve usullerine uymaları zorunludur.

Öte yandan DKMP ekiplerinin kontrollerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi.