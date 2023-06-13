Kars’ta, zabıta ekipleri, bayram öncesi dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda şehrin çeşitli bölgelerinde dilencilik yapan çok sayıda vatandaş yakalanarak zabıta merkezine getirildi.

Kars’ta her bayram öncesi olduğu gibi Kurban Bayramı’na sayılı günler kala dilenci sayısında artış oldu. Kenttin çeşitli bölgelerini mesken tutan dilenciler, vatandaşları adeta canından bezdir. Son günlerde sayıları gittikçe artan dilenciler, zabıta ekiplerini harekete geçirdi.

Kars Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, dilencilere yönelik çalışma başlattı. Vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendiren zabıta ekipleri, eş zamanlı olarak dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Çocuklarını da kullanan dilenciler, tek tek zabıta ekiplerince yakalanırken, bazı dilencilerin arkadaşlarına telefonla haber vererek uyarması ise dikkat çekti.

Zabıta ekipleri yakaladıkları dilencileri, zabıta merkezine getirerek burada haklarında kabahatleri kanuna göre işlem yaptı.

Konuyla ilgili olarak belediyeden yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde vatandaşlarımızın dini ve vicdanı duygularını kullanarak para toplayan kişilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Ekiplerimiz tarafından özellikle cami önleri ve yoğun olarak kullanılan ana arterleri mesken tutan dilencilere yönelik denetimler aralıksız olarak devam ediyor” denildi.