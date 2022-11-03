Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kars’ta da “Deprem Anı Çök-Kapan-Tutun ve Tahliye Tatbikatı” yapıldı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kars’ta da “Deprem Anı Çök-Kapan-Tutun ve Tahliye Tatbikatı” yapıldı.

AFAD Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın 81 ile eşzamanlı düzenlenen tatbikat, Müftü İlyas Gümüş Yatılı Kız Kuran Kursu’nda, Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, İl Müftüsü Hamza Bayram, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, AFAD ve Umke ekipleri, müftülük personeli ile kurs öğrencilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Müftü İlyas Gümüş Yatılı Kız Kuran Kursu’nda gerçekleştirilen tatbikat, gerçeği aratmazken, öğrencilerin sirenlerin çalmasıyla birlikte çök-kapan-tutun ve tahliyeyi tam anlamıyla yapması kameralara yansıdı.

Tatbikat sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Bugün depren tatbikatı yaptık. Depremler ülkemizde de, dünyada da zaman zaman etkili olan kaçınılmaz afetler. Bu afetlerden korunmak, can güvenliğini, mal güvenliğini sağlanması için son derece önem taşıyor. Bizler deprem öncesi alacağımız tedbirlerle, depremlerin, afetlerin yıkıcı etkilerini en aza indirebiliriz. Bunun için hem eğitim hem tatbikatlara büyük önem veriyoruz. Amacımız tabi afetlere dirençli güçlü bir toplum oluşturmak. Afet meydana geldiğin de buna direnç kazanmış, afetin etkilerini bertaraf edebilmiş, bir toplum depremin yıkıcı etkilerini ortadan kaldıracaktır” dedi.

Öksüz, “Bugün 18 Kuran Kursumuzda müftülüğümüze bağlı aynı anda, aynı zamanda da İçişleri Bakanımızın ve Diyanet İşleri Başkanımızın da katılımıyla 81 ilde eşzamanlı olarak bu tatbikatı gerçekleştirmiş olduk” diye konuştu.

Kars’ta eşzamanlı olarak 18 Kuran kursunda düzenlenen deprem tatbikatında öğrencilerin muhtemel durumlara hazır oldukları görüldü. Kentte bu tür tatbikatların sık sık yapılacağı öğrenildi.