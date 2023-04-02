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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve turistlerin yılın 4 mevsimi ilgi odağı haline gelen Kars’ta, Nisan ayında kış güzelliği yaşanıyor. Dağların zirvelerini beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı sonrasında güzel görüntüler ortaya çıktı. Kars’ın etrafını kaplayan dağların yeniden beyaz örtüyle kaplanması, objektiflere yansıdı.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kars’ta dağlar beyaz örtüyle kaplandı.

Kars’ta kadına yönelik şiddetle mücadele devam ediyor

Kars’ta kadına yönelik şiddetle mücadele devam ediyor

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