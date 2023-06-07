Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından Kars’ta düzenlenen Okul Sporları Gençler Curling Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığının 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan ve Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Buz Sporları Salonu’nda yapılan bir birinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olan Curling Şampiyonası’nda derece giren il okullar ise şöyle sıralandı.

Okul Sporları Gençler Curling Türkiye Şampiyonası’nda Kadın Takımlar Sıralamasında; Erzurum Reşit Karabacak Spor Lisesi 1’inci, Kocaeli Başöğretmen Lisesi 2’inci, Erzurum Nenehatun Kız Lisesi 3’üncü ve Zonguldak Fener Anadolu Lisesi 4’incü oldu.

Erkek Takımlar Sıralamasında

Trabzon Spor Lisesi 1’inci, Samsun Anafartlar Lisesi 2’inci, Kars Cumhuriyet Lisesi 3’üncü ve Bursa hasan Coşkun Lisesi 4’üncü oldu.

Mix Takımlar Sıralamasında

Erzurum Reşit Karabacak Spor Lisesi 1’inci, Kocaeli Yıldırım M.T.A. Lisesi 2’inci, Kocaeli Başöğretmen Lisesi 3’üncü ve Trabzon Spor Lisesi 4’üncü oldu.

Karma Takımlar Sıralamasında

Erzurum Reşit Karabacak Spor Lisesi 1’inci, Samsun Spor Lisesi 2’inci, Trabzon Spor Lisesi 3’üncü ve Kocaeli Yıldırım M.T.A. Lisesi 4’üncü olurken, dereceye giren takımlara madalya ve plaketleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Kars’ın ev sahipliği yaptığı müsabakalara, Erzurum, Kocaeli, Samsun, Trabzon, Zonguldak ve Bursa’dan 35 takım ve 150 sporcu katılım sağlamıştı.