Kars’ta 29 Ekim Cumhuriyeti’nin 99.yıl dönümü dolaysıyla atletizm yarışması düzenlendi.
Kars’ta 29 Ekim Cumhuriyeti’nin 99.yıl dönümü dolaysıyla atletizm yarışması düzenlendi.
Kars’ın Arpaçay ilçesinde düzenlenen ve 136 sporcunun katıldığı yarışlar nefesleri kesti.
Kars’ta Atletizm İl Temsilciliği nezaretinde düzenlenen atletizm yarışmalarında dereceye giren sporcular 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde ödüllerini alacak.
Cumhuriyet Koşusu’na 136 altı sporcunun katılım göstermesi ise dikkat çekti.
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