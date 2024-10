Kars’ta Cumhuriyetin 101. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Vali Ziya Polat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger halkın bayramını kutladı.

Törende konuşan Vali Ziya Polat, “Bugün, geçmişimizden aldığımız güçle, ezelden ebede büyük umutlar ve emin adımlarla birlik ve beraberlik içerisinde yürürken, eşsiz bir bağımsızlık mücadelesinin kazanımı olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. Yılını hep birlikte kutlamanın gurur ve coşkusunu yüreklerimizde hissediyoruz. Bu anlamlı gün vesilesi ile öncelikle; cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere şanlı tarihimiz boyunca kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları bize vatan yapan Aziz Şehitlerimizi ve Kahraman Gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum.Yüce milletimizin bu haklı onur ve gurur gününde, en büyük bayramımızı sizlerle birlikte kutlamaktan duyduğum mutluluğu ifade ediyor, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum” dedi.

Polat, “Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, ülkemizi her alanda üst seviyelere taşımak, ecdadımızın emaneti olan bu cennet vatanı ilelebet payidar kılmak için bu kutlu yolda var gücümüzle çalışmak zorundayız. Bu nedenle; her bir ferdimiz, hedeflerimize ulaşabilmemiz için daha çok çalışmamız gerektiğinin bilincinde olmalıdır. Gönülleri kaynaştıran büyük bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçıları olan bizler, Cumhuriyetimizin kuruluşunda olduğu gibi milli birlik ve beraberliğimizi, ülke bütünlüğümüzü sonuna kadar koruyacağız. Milletimiz, vatan toprakları üzerinde Cumhuriyet idaresiyle dünya durdukça yaşayacak; bağımsızlık ve özgürlüğünden, şu gök kubbenin altında elde ettiği onurlu yerinden asla taviz vermeyecektir. İnanıyoruz ki; büyük, güçlü ve lider bir devlet olmamız yolunda attığımız her adımla günden güne daha da büyüyeceğiz. Geleceğimiz için çizmiş olduğumuz; Türkiye Yüzyılı vizyonu ile 2053 ve 2071 hedeflerinin bilincinde, devletine bağlı, ülkemizin en güvenli ve huzurlu şehirlerinden biri olarak, Gazi Kars olarak, tüm Türkiye ile birlikte vizyon hedeflerimize ulaşmada bir an bile duraksamayacağız” diye konuştu.

Vali Ziya Polat’ın konuşmasının ardından Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Program daha sonra şiirlerin okunması, kahramanlık türkülerinin söylenmesi, Kağızman Jandarma Taburu’nun gösterisi ve resmi geçit töreniyle program sona erdi.

Törene; Vali Ziya Polat, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Milletvekili Adem Çalkın, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, CHP Milletvekili İnan Akgün Alp, kurum ve daire amirleri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.