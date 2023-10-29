Kars’ta Cumhuriyetin 100. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören renkli görüntülere sahne oldu. Vali Ziya Polat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, halkın bayramını kutladı. Törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, “Bugün tarihi şan ve şerefle dolu olan aziz milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 7 düvele gösterdiği göğsünü siper ederek kurduğu gözümüzün nuru Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü. Eşsiz bir bağımsızlık mücadelesinin kazanımı olan Cumhuriyetimizin milletimizin birliği, şanlı tarihimizden aldığımız güç, hedeflerimize olan inanç ve kararlılık ile 100’üncü yılımızı bitirerek yeni yüzyılımıza, ’Türkiye Yüzyılı’na giriyoruz. Bu anlamlı gün vesilesi ile öncelikle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere şanlı tarihimiz boyunca kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Yüce milletimizin bu haklı onur ve gurur gününde en büyük bayramımızı sizlerle birlikte kutlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor, sizleri en kalbi duygularımla saygıyla, sevgiyle selamlıyorum” dedi.

Vali Polat’ın konuşmasının ardından Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Program daha sonra şiirlerin okunması, kahramanlık türkülerinin söylenmesi ve 100 öğrencinin zeybek gösterisiyle devam etti. Kağızman Jandarma Taburu’nun gösterisi ve resmi geçit töreniyle program sona erdi.