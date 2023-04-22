Kars’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde çocuk şenlik düzenlendi.

Kars Valiliği ve Kars Belediyesi tarafından ortaklaşa organize edilen Kars Bedesten bölgesinde düzenlenen şenliğe çocuklar aileleriyle birlikte katıldı.

3 saat süren şenlikte çocuklar, yüz boyama, tiyatro, çocuk konseri, yarışma, dans gösterisi ve çeşitli etkinliklerle gönüllerince eğlendi. Palyaço gösterilerini ilgiyle izleyen çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi. Güneşli ve sıcak havada şenliğe katılan çocuklarla düzenlenen etkinlikte gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Öte yandan valilik ve belediyenin çocuklara yönelik bu tür etkinliklerinin aralıklarla yapılacağı öğrenildi.