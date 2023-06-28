9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Kars’ta günün her saatinde işlek ve kalabalık olmasıyla bilinen cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kars’ta Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, tatilini şehir dışına çıkarak değerlendiriyor. Okulların tatil olmasıyla birlikte üniversite öğrencilerin de Kars’tan ayrılmasıyla birlikte cıvıl cıvıl olan şehir sessizliğe büründü.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla halkın yoğun olarak bulunduğu bölgeler adeta sessizlik hüküm sürüyor. Hem yaya, hem de araç trafiğiyle bilinen caddelerde günün ortalarında dahi büyük bir sessizlik hakim oldu.

Boş cadde ve sokaklarda sadece görevleri başında bulunan görevliler ve belediye temizlik işçileri bulunuyor.