Kars’ta santral çalışanları hergün araçlarıyla kat ettikleri işyerlerinin yolunun çukurlarını kendi imkanlarıyla doldurdu.

Kars’ta santral çalışanları hergün araçlarıyla kat ettikleri işyerlerinin yolunun çukurlarını kendi imkanlarıyla doldurdu.

Kars Dereiçi bölgesinde bulunan Hidro Elektrik Santrali çalışanları yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda bozuk yolu tuttukları kamyonete doldurdukları toprakla çukurları doldurarak yaptı.

Vatandaşların mesire alanı olarak kullandıkları Dereiçi bölgesinin yolu uzun yıllardan beri bozulmasına rağmen günümüze kadar bir türlü yapılmadı. Hafta sonları onlarca vatandaşın mesire alanı olarak kullandığı yol, santral çalışanlarını harekete geçirdi.

Santral çalışanları tuttukları bir kamyonete toprak doldurdu. Ellerine aldıkları küreklere 5 kilometrelik yolun çukurlarını toprakla doldurdu.

Araçlarının alt takımlarının bozulduğuna dikkat çeken santral çalışanları, çukurları toprak doldurarak bir nisbette olsa çukurlardan kurtulduklarını belirttiler.