Kars’ta havaların ısınmaya birlikte fasulye, domates, salatalık ve benzeri sebzelerin tohumları satışa çıktı.

Kars’ta baharın gelmesiyle birlikte meyve, sebze ve çiçek tohumları tezgahlardaki yerini aldı. Özellikle domates, biber, salatalık, fasulye tarzı sebzelerin tohumlar vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kars’ta bostanlık tohum satışı yapan Gencehan Ateşoğlu, bostan mevsiminin gelmesiyle birlikte meyve ve sebze tohumlarına yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Ateşoğlu, “Tohumlarımızı toptan ve perakende şeklinde satıyoruz. Reyhan, tere otu, marul, maydanoz, biber, domates, ay çiçeği, fasulye başta olmak üzere birçok ürünün tohumunu satıyorum” dedi.

Ateşoğlu, “Vatandaşlar oldukça fazla tohum alıyor, Yüzde 70-80 gibi bir artış var. Eskiden kimse tohum almıyordu ama son yıllarda gözle görünür bir artış var” diye konuştu.

Öte yandan tezgahlarda yerini olan bostan tohumları, vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar evlerinin bahçelerinde oluşturdukları özel yerlere çeşitli sebze ve meyve tohumu ekiyor.