Kars’ta, “Polisimiz Bizimle Yarışıyoruz Bilimle” bilgi yarışması finalinde nefesler kesildi. 25 okulun katıldığı yarışmalarda finale kalan 4 okulun öğrencileri şampiyonluk için ter döktü.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Polisimiz Bizimle Yarışıyoruz Bilimle” bilgi yarışmasının finali İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapıldı.

Yarışmaya İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İdare Mahkemesi Başkanı Kerim Yonisoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Yenice, kurum ve daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, “Yarışmacılarımız çok güzel yarıştılar, ben kendilerini kutluyorum. Burada birinciyi çıkartmaya çok zorlandık. Öğrencilerimizi bu günlere getiren başta velilerimiz, öğretmenlerimiz ve okul yönetimini tebrik ediyorum. Bilimle yarışmak çok zor, burada zoru başardılar. Kars’ta 10 Nisan’ın anlamını herhalde tüm öğrencilerimiz biliyor, bu tarih artık akıllarda kalan bir tarih olarak nitelendirilecek. Çeşitli etkinlikler düzenledik bazı etkinlikler tamamlandı, bazıları devam ediyor. Öğrencilerimiz polisleri seviyor, polislerimiz de öğrencilerimizi seviyor. Etkinliklere katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Burada önemli olanın dereceye girmek olmadığı, medeni cesaret göstererek yarışmalara katılmanın çok daha önemli olduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Yenice ise, Polis Haftasını kutlayarak, çeşitli etkinliklerde öğrencilere verilen fırsat nedeniyle emniyet teşkilatına teşekkür etti.

Programda son olarak konuşan Kars İdare Mahkemesi Başkanı Kerim Yonisoğlu, “Ben birçok yerde çalıştım, görev aldım ama bir Emniyet Müdürlüğünün sosyal etkinliğe, eğitime, spora ve gençlere bu kadar önem ve değer verdiğini görmedim. Ben geleceğimizin teminatı gençlerimize önem ve değer veren düşünce yapısına sahip olduğu ve bu başarılı organizasyon için başta İl Emniyet Müdürümüz Yavuz beye teşekkür ediyor, tüm kolluk kuvveti arkadaşlarımızın Polis Haftasını kutluyorum” diye konuştu.

Yarışmada finale kalan Özel Bahçeşehir Ortaokulu, Yenişehir Ortaokulu, Özel Çelik Başarı Ortaokulu ve Mihralibey Ortaokulu öğrencilerine 7 kategoriden 20 soru soruldu. Düzenlenen yarışmada Özel Bahçeşehir Ortaokulu ve Özel Çelik Başarı Ortaokulu berabere kalarak ek sorulara gidildi. Ek sorularda da eşitlik bozulmayınca 1’inciliği Özel Bahçeşehir Ortaokulu ve Özel Çelik Başarı Ortaokulu paylaştı. 2’inci Yenişehir Ortaokulu olurken, 3’üncü ise Mihralibey Ortaokulu oldu. Yarışmada dereceye giren öğrencilere plaketleri ve ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.