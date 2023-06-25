Kars’ta Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kesiminde kullanılacak bıçaklar da görücüye çıktı.

Kurban Bayramı hazırlıklarının başladığı bugünlerde kurbanlıklarını almaya başlayan vatandaşlar, bıçaklarını ve satırlarını biletmek ya da yeni ürünler almak için bıçakçıların yolunu tutuyor.

Her yıl Kurban Bayramı öncesinde aynı yoğunluğu yaşayan bıçakçılar, yılda bir kez de olsa işlerinin iyi olmasından memnun görünüyor.

Kars’ta Kurban Bayramı öncesinde yaşanan hareketlilik bıçakçıların yanı sıra esnafı da sevindirdi. Bıçak fiyatları ise 20 ile 100 lira arasında değiyor.

Bayram öncesi tezgahlarda yerini alan bıçaklar, kapış kapış giderken, bıçakçılar, arife günü işlerinin daha yoğun olacağına dikkat çekti.