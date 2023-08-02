Kars Belediye Başkanlığı’nca 65 yaş üstü vatandaşları yönelik evde bakım hizmetleri sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Sosyal Belediyecilik” anlayışı çerçevesinde şehir merkezinde günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen hasta, yaşlı, engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlar için belediye ekipleri, “Evde Yaşlı Bakım” hizmetine devam ediyor.

Kadın ve Aile Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar çerçevesinde hizmet alan 34 vatandaşın sağlık, fizik tedavi, temizlik, kişisel bakım, kıyafet, alışveriş, gıda, yakacak taşıma, ev tadilatı, boya, bahçe işleri gibi birçok ihtiyaçları karşılanıyor. Ayrıca vatandaşların hastanede muayene ve tedavi işleri uzman ekipler refakatinde yürütülüyor.

Konuyla ilgili olarak Kars Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Sosyal Belediyecilik anlayışı çerçevesinde uyguladığımız evde yaşlı bakım hizmetiyle engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” denildi.