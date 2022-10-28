Turan Çelebi Caddesi modern sıcak asfalt yola kavuşurken, cadde sakinleri yol yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Kars’ta yol çalışmalarının kışa kadar devam edeceği öğrenildi.

Kars Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘2022 Yılı Altyapı Çalışma Programı’ çerçevesinde kentin birçok noktasında yol ve kaldırımları yapıyor.

Kağızman’da yollar beton oluyor

Kağızman’da yollar beton oluyor

Kars’ta belediyenin yol çalışmaları alıksız devam ediyor. Belediye ekipleri, kışa kısa süre kala yol çalışmalarını tamamlamayı hedefliyor.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.