Kars’ta belediye ekiplerinin karla mücadelesi hız kesmeden sürüyor.

Kars’ta belediye ekiplerinin karla mücadelesi hız kesmeden sürüyor.

Kars Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı karla mücadele ekipleri, caddelerinin kar ve buzunu temizliyor.

Vatandaşların mağdur olmaması için caddelerin kenarında biriken kar ve buzların temizlenmesi için seferber olan Temizlik İşleri ekipleri greyderlerle yolların karını temizliyor.

Bir greyder, bir kepçe ve bir kamyonla yürütülen çalışma da cadde tamamen temizlendi.

Yapılan karla mücadele çalışmaları vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar son yağan karın ardından kaldırım ve caddelerde biriken karın kısa sürede temizlendiğini belirterek, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye ekiplerince Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi’nden başlatılan çalışmada kaldırım kenarlarında biriken kar ve buzlar greyder ve kepçelerle temizlenerek kamyonlara dolduruldu. Trafiğe kapatılan cadde de çalışma yapan ekipler, kısa sürede caddeyi temizleyerek yeniden trafiğe açtı.