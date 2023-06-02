Kars’ta belediye kaldırım işgallerine müdahale ediyor. Zabıta ekipleri, esnaf tarafından kaldırımlara bırakılan çeşitli malzemeler kaldırılıyor.

Kars’ta uzun yıllardan beri alışıla gelen kaldırım işgalleri son günlerde vatandaşları rahatsız etmeye başladı. Kaldırımları kullanmayan vatandaşların şikayetleri üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, il genelinde çalışma başlattı.

Özellikle Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan işyerlerinin kaldırımlara bütün malzemelerini çıkarması ve caddeye ise duba koymasından rahatsız olan vatandaşlar, zabıta ekiplerinin çalışma başlatmasına sevindi.

Kars Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince cadde ve sokaklarda vatandaşların kullanım alanı olan kaldırımların iş yerleri tarafından işgal edilmesini engellemek amacıyla çalışma başlatılan çalışmalarla kaldırımlara konulan malzemeler kaldırıldı.

Zabıta ayrıca kötü görüntüyle birlikte yaya ve araç trafiğini tehdit eden yol ve kaldırım işgallerine karşı iş yeri sahiplerine gerekli uyarılar yapılırken, uyarılara uymayan esnafa ise cezai işlem uygulanacak.