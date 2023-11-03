Kars Belediyesi’nin evde bakım hizmeti devam ediyor.

Belediye ekiplerince, “Sosyal Belediyecilik” anlayışı çerçevesinde günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen hasta, yaşlı, engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlara “Evde Yaşlı Bakım Hizmeti” veriliyor.

Kadın ve Aile Müdürlüğü’nce 34 vatandaşın sağlık, fizik tedavi, temizlik, kişisel bakım, kıyafet, alışveriş, gıda, yakacak taşıma, ev tadilatı, boya, bahçe işleri gibi birçok ihtiyaçları karşılanıyor.

Ayrıca vatandaşların sağlık kurumlarındaki muayene ve tedavi işleri uzman personeller refakatinde yapılıyor. Belediyenin evde yaşlı bakım hizmetiyle engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların yanında olmaya devam edeceği öğrenildi.