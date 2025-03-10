Kars’ta bir işletmenin çöplerini boş olan çöp konteynerine atmak yerine, konteynerin dışına bıraktığı tespit edildi. Bunun üzerine Kars Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek işletmeye para cezası kesti.

Konuyla ilgili olarak Kars Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, çevre temizliğinin önemine vurgu yapıldı.

"Çöp atımı konusunda cezai işlemle karşılaşmayın"

Kars Belediye Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Değerli işletme sahiplerimiz, temiz ve düzenli bir Kars için hep birlikte çalışmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Ne yazık ki, çöp konteynerleri boş olduğu halde çöplerini konteyner dışına atan bir işletmeye cezai işlem uygulanmıştır. Bu durumun tekrarlanmaması için tüm işletmelerimizi uyarmak istiyoruz" denildi.

Açıklamada, "Lütfen çöplerinizi mutlaka çöp konteynerlerine atınız ve çevre temizliğine özen gösteriniz. Çöplerin konteyner dışına atılması, yalnızca görüntü kirliliğine yol açmakla kalmaz, aynı zamanda çevre sağlığı açısından da ciddi sorunlar oluşturur. Belediyemiz, çevre kirliliğini önlemek ve Kars’ı daha temiz tutmak amacıyla denetimlerine aralıksız devam edecektir. Çevremizi korumak ve sürdürülebilir bir çevre için tüm işletmelerimizin desteğini bekliyoruz. Unutmayalım, temiz bir çevre hepimizin sorumluluğudur" ifadelerine yer verildi.

Kars Belediyesi ekipleri, çevreyi kirleten kişi ve işletmelere yönelik denetimlerini sürdüreceğini belirterek vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.