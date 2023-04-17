Kars’ta Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala bayram şekerleri tezgahlardaki yerini aldı.

Marketlerden alışveriş merkezlerine, şekerlemecisinden bakkalına kadar birçok esnaf, iş yerinin önü ve reyonlarını bayram şekerleriyle doldurdu.

Kars’ın hemen hemen her caddesinde bulunan işyerlerinin önünde sergilenen rengarenk şekerler, vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor.

Bayram şekerlerinin tezgahlarda yerini almasıyla birlikte, tatlıcılarda da hummalı çalışmalar başladı. Bayram öncesi görücüye çıkan şekerler ve çikolatalar 50 ila 115 lira arasında satılıyor.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde işlerinin yoğunlaştığını ifade eden şekerciler, “Bayram şekerlerimizi satışa sunduk. Vatandaşlardan bayağı talep var. Her bütçeye uygun şeker ve çikolatalarımız var” dediler.

Öte yandan Kars’ta satışa sunulan bayram şekerleri vatandaşlar da ilgi gösteriyor. Tezgahlardan bayram şekerleri alan vatandaşlar, daha sonra evlerinin yolunu tutuyor.