Kars’ta yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde denetimler sıklaştırıldı.

Kars Valiliği koordinesinde Belediye Zabıta Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve Defterdarlık personelinden oluşturulan denetim ekipleri, marketlerde fiyat artışlarına yönelik denetim yaptı.

Denetimler çerçevesinde işyerleri denetlenerek, haksız ve fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığı kontrol edildi. Yapılan denetimlerde fiyatlar karşılaştırıldı. Kusurlu görülen marketler uyarıldı.

Ekipler tarafından yapılan denetimlerde belirlenen kurallara uymayan iş yerlerine ise cezai işlem yapıldı. Ekiplerinin denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.