Kars’ta resmi kurum ve kuruluşların bayrakları milli yas nedeniyle yarıya indirildi.

Kars’ta resmi kurum ve kuruluşların bayrakları milli yas nedeniyle yarıya indirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerde yıkıcı etkilere neden olan deprem nedeniyle 7 gün süreli milli yas ilan edildiğini duyurdu.

Bunun ardından başta Kars Kalesi’ndeki bayrak olmak üzere Şehir genelinde resmi kurum ve kuruluşlardaki bayraklar da milli yas nedeniyle yarıya indirilerek saygı duruşunda bulunuldu.