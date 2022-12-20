Serhat Kalkınma Ajansı ve Kars Cımhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğinde eski hükümlülere meslek edindirmek amacıyla gerçekleştirilen Beko-Loder İş Makinesi kursunu başarıyla tamamlayan 8 eski hükümlüye ise Beko-Loder İş Makinesi operatörlük belgeleri Başsavcı Amanevermez tarafından verildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez, başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya kamu kurumu temsilcileri katıldı. Toplantıda kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin talepleri incelendi. Yeni dönemde eski hükümlülere uygulanabilecek eğitim programları değerlendirildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.