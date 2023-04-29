Kars Barajı’nın kapaklarının kapatılmasıyla birlikte dolmaya başlayan baraj gölü yaban kuşlarını ağırlamaya başladı.

Havaların ısınmasıyla birlikte Kars’a gelen yaban kuşları, baraj gölünün etrafında yuvalarını yapmaya başladı. Boğazköy bölgesini mesken tutan, yaban kuşları bir taraftan baraj gölünün sularında beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor, diğer taraftan da gölün sakin yerlerine yavrularını büyütmek için yuvalarını yapıyor.

Boğazköy bölgesine gelen başta yaban ördeği, angıt, karabatak ve su çulluğu olmak üzere bazı su kuşları baraj gölünü sesleriyle şenlendirdi.

Yuvalarını da baraj gölü etrafında yapan su kuşları yeni yaşam alanlarından oldukça memnun görünüyor. Kars Baraj Gölü, Çamçavuş köyünden başlayarak yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Boğazköy’e kadar uzanırken, geniş alana yayılan su kuşları rahatsız edilmeden yaşamlarını sürdürüyor.

Kars Baraj gölünü yaşam alanları seçen su kuşları, yazı da Kars’ta geçiriyor.