Görüntülerde, ellerindeki küreklerle buzu kıran köylüler ve daha sonra buz altından çıkarılan ağa düşen balıklar yer alıyor.

Yüzeyi yaklaşık 40 santim buz tutan Çıldır Gölü’nde kazma ve küreklerle buz kıran köylüler, Eskimo usulü balık avlıyor. Köylülerin buzları kırarak önceden attığı ağlar, belirli bir sürenin ardından çekiliyor. Çekilen ağlara düşen balıklar ise civar lokantalara satılıyor. Köylülerin Eskimo usulü avı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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