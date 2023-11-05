Kars’ta belediye asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Kars Belediye Başkanlığı’nca kar yağmadan önce asfalt çalışmaları aralıksız devam ediyor. belediye ekipleri 2023 inşaat sezonu çerçevesinde yol ve kaldırımlarım çalışmalarıyla kentin bir çok cadde ve sokağını sıcak asfalt yaptı. Yapılan yollar ise vatandaşların yüzünü güldürdü.

Belediye ekiplerince 2023 yılı alt yapı çalışma programı çerçevesinde Yusufpaşa Mahallesi’nde BSK asfalt yol serim çalışmasıyla mahallenin ana arterlerinin asfaltını tamamlayarak vatandaşların hizmetine açtı.

Mahallelerinde yapılan yol çalışmalarından memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar, “Mahallemizin yollarlı yapıldı. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz” dediler.

Öte yandan Kars Belediye Başkanlığı’nca kış gelmeden yol ve kaldırım çalışmalarının tamamlanması planlanıyor. Ekipler kenttin birçok noktasında çalışma yürütüyor.