Kars’ta atletizm pisti sulama bölümünde yavrulayan yaban ördeği, yavrularıyla birlikte doğal ortama bırakıldı.

Kars Atletizm Pisti sulama bölümünde kulaçkaya yatan ve burada yavrularını çıkaran yaban ördeği, sahaya spor yayma gelen vatandaşlardan rahatsız olmaya başladı. Yaban ördeğinin rahat hareket edemediğini fark eden Atletizm Antrenörü Bahattin İnce, anne ördek ve 7 yavrusunu yakalayarak muhafaza altına aldı.

İnce, daha sonra muhafaza altına aldığı anne ördek ve yavrularını Kars Çayı’nın geçtiği alana getirdi. Burada anne ördek ve yavruları güvenli bir şekilde doğal ortama bırakıldı. O anlar telefonla kaydedildi.