Kars’ta bir okulun bahçesinde bulunan anne köpek soğuk havada yavrularını emzirerek doyurdu.

Kars’ta bir okulun bahçesinde bulunan anne köpek soğuk havada yavrularını emzirerek doyurdu.

Anne köpeğin yavrularını beslemesi fotoğraf karesine yansıdı.

Kars’ta okul bahçesinde yavrulayan ve yavrularını güvenlik bir şekilde büyütmeye çalışan anne köpek, bir taraftan soğukla mücadele ederken, diğer taraftan da yavrularının karnını doyurmaya çalışıyor. Okul da bulunan öğretmenlerin beslediği anne köpek, kendi karnını doyurduktan sonra yavrularını doyuruyor. Annelerinin peşinden ayrılmayan yavru köpekler, karınlarını doyurduktan sonra annelerinin yanından ayrılarak oyun oynuyor. Anne köpeğin yavrularını doyurması fotoğraf karelerine yandı.