Kars’ta anlamlı iftar buluşması, Kaymakam Akköz, ebeveyn kaybı yaşamış çocuklarla birlikte iftar yaptı.

Kars’ın Arpaçay Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’nca Beylerbeyi Sarayı’nda organize edilen programa Kaymakam Muhammed Burak Akköz, Cumhuriyet Savcıları Sümeyra Akköz ve Selman Özbek, Belediye Başkanı Zeki Elma, Vakıf Müdürü Semra Çelik Osmanoğlu ile ilçede yaşayan ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar ve aileleri onuruna özel hazırlanmış iftar programında Kars’ta bir araya geldi. Sıcak ortamda gerçekleşen iftar yemeğinin ardından Kaymakam Akköz, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Kaymakam Muhammed Burak Akköz, çocuklarla yakından ilgilendi ve yapılan program vesilesiyle çocuklar ve aileleriyle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Akköz, "Sosyal devlet anlayışının temelinin de insana sahip çıkmaktan geçtiğini, kaymakamlık olarak her zaman elimizden gelen desteği verdiğimizi, bütün çabalarımızın bu çocuklarımızın daha iyi şartlarda yetişmesini sağlamaktır" dedi.