Kars İlkokulu anaokulunda gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin küçük yaşlarda empati ve yardımlaşma bilincini kazanmalarını amaçlayan önemli bir adım oldu.

Kars’ta, Kars İlkokulu Anaokulu öğrencileri, öğretmen ve velilerinin katkılarıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzattı. "Ramazan paylaşmaktır, yardımlaşmaktır" temalı organizasyon kapsamında, minik yürekler Ramazan ayı nedeniyle hazırladıkları yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere bir araya geldi.

Kars İlkokulu Anaokulu’nda gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin küçük yaşlarda empati ve yardımlaşma bilincini kazanmalarını amaçlayan önemli bir adım oldu. Anaokulu öğretmeni Büşranur Taşdemir’in koordinasyonunda gerçekleşen bu organizasyona, öğretmenlerin yanı sıra veliler de aktif olarak katıldı. Minikler, yardım kolilerini özenle hazırlarken, hem Ramazan’ın ruhunu yaşadılar hem de sosyal sorumluluk bilincini kazandılar.

Taşdemir, her yıl bu tür etkinlikler düzenleyerek ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmayı amaçladıklarını belirtti.

Büşranur Taşdemir, "Ramazan ayında paylaşma ve yardımlaşma duygusunun güçlenmesi çok önemli. Öğrencilerimizin bu anlamlı çalışmaya katılmalarını sağlamak, onlara sevgi, yardım ve empati gibi değerleri erken yaşta aşılamak için bu organizasyonu her yıl tekrarlıyoruz. Velilerimizin katkılarıyla bu yıl da birçok ihtiyaç sahibi aileye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Yardım kolilerinin içinde gıda ürünleri, hijyen malzemeleri ve diğer temel ihtiyaçlar yer aldı. Öğrenciler, hazırladıkları kolileri birlikte taşıyarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için ilgili kişilere teslim etti. Etkinliğe katılan veliler ise çocuklarının bu değerli yardımlaşma faaliyetinde yer almasının gurur verici olduğunu ifade etti.

Organizasyon, hem öğrenciler hem de veliler tarafından büyük takdir topladı. Katılımcılar, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin devam etmesi gerektiğini ve bu tür etkinliklerin toplumda birlik ve beraberliği güçlendirdiğini dile getirdi.