Kars’ta Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kurucu milli lideri Haydar Aliyev’in 100’üncü doğum günü nedeniyle anma programı düzenlendi.

Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu’nun gerçekleştireceği anma programı çerçevesinde merhum Haydar Aliyev’in Kars’ta ki kendi adını taşıyan parkta bulunan büstüne kırmızı karanfiller bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu.

Tören daha sonra Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu Toplantı Salonu’nda devam edildi. Anma programında saygı duruşunda bulunulmasının ardından Türkiye ve Azerbaycan milli marşları okundu.

Azerbaycan Cumhuriyetinin kurucu milli lideri Haydar Aliyev’in hayatını anlatan video gösterisinin de yapıldığı törenin açılış konuşmasını yapan Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, “Haydar Aliyev ismiyle dünyaya, siyaset alemine, dünya tarihindeki isimler sırasında adını yazdırmış olan insandır. Torpilli olmayan, arkasında maddi imkanlar olmayan, desteği olacak kimsesi olmamasına rağmen zekası Sovyetler Birliğinin en tepesine kadar çıkmıştır. Haydar Aliyev’in doğum yılı Türk dünyasında önemli bir tarihe denk gelmiştir. 1923 yılı Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu bir gün. Ulu Önder Atatürk’ümüz ne zorluklarla o cumhuriyeti kurduğunu herkes bilir. Ama zorluklarla kurulan Türkiye’mizin doğum sırasında Türk dünyasının yeni bir lideri dünyaya geldi ve ulu önder Atatürk’ün imza attığı birçok siyasi karar var. Bugün Haydar Aliyev’in de peş peşe aldığı kararlar ile Türk dünyasının büyümesine vesile olmuştur. Liderimiz Haydar Aliyev’in oğlu sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev’in siyaseti Azerbaycan ordusunu, Azerbaycan ekonomisini, Azerbaycan’ın bütün alanlarını ciddi anlamda inşa edilerek savaştaki zaferimizin ilk müjdelerini vermeye başladık. Bildiğiniz gibi canımız, gözümüz Türkiye’mizde Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’la birlik beraberliği içinde ve desteği ile başlayan ikinci Karabağ Savaşı, 44 günlük süre sonra zaferle tamamlanmıştır. Cumhurbaşkanımızın siyaseti topraklarımızın bütünlüğünü tahsis etmiş oldu. 27 yıllık süreç ve savaştaki süreç Azerbaycan ile Türkiye arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirerek Türk dünyasını bir araya getirmeyi başardı” dedi.

Daha sonra söz alan Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ise, “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin milli ve daimi lideri Haydar Aliyev’in 100. doğum yıldönümü ve “2023 Haydar Aliyev Yılı” dolayısıyla bir araya gelmiş bulunmaktayız. Merhum Haydar Aliyev, unutulmaz bir lider ve önemli bir devlet adamıdır. Bugünkü modern Azerbaycan’ın oluşmasında ve Türk dilini, zengin kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak için büyük mücadele vermiştir. Onun isabetli ve cesur kararları sayesinde Azerbaycan, sil baştan bir devlet haline ve bugünkü konuma gelebilmiştir. Bugün; Azerbaycan ve Türkiye arasında eşine rastlanamayacak nitelikte olan bir kardeşlik bağı oluşmuşsa, bunu merhum Aliyev’e borçluyuz ve bu kardeşlik bağı, “İki Devlet, Bir Millet” şiarıyla ebediyete kadar sürecektir. Azerbaycan’ın uluslararası sistemle bütünleşmesi, bölgesel güvenliğinin sağlanması, sosyo-ekonomik, bilimsel ve kültürel atılımlarının gerçekleşmesi doğrultusunda dost ve kardeşi olan Türkiye ile çok yönlü iş birliğinin geliştirilmesine büyük önem verilmiştir. Merhum Haydar Aliyev’in hayattayken aldığı önemli kararlar, bugün Türkiye ile Azerbaycan’ı dünya siyasetinde çok stratejik bir noktaya getirmiştir. Merhum Haydar Aliyev’in deyimiyle “Bir millet, iki devlet” olan Türkiye ve Azerbaycan olarak sosyal, kültürel, bilimsel, ekonomik ve savunma alanlarında stratejik ilişkilere sahibiz ve bu ilişkilerimiz her geçen gün de gelişmektedir. Asrımızın projeleri olarak nitelendirilen; başta TANAP Projesi, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi ile her alanda yapılan işbirlikleri, dost ve kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin geldiği noktayı göstermesi açısından çok büyük önem taşımaktadır. “Tek millet iki devlet” olan Türkiye ve Azerbaycan’ın her zaman, her alanda gösterdiği mücadele, dayanışma, yardımlaşma ve iş birliği takdire şayandır. Bilinmelidir ki; Türkiye ve Azerbaycan tarih boyunca, her zaman iki dost ve kardeş ülke olmuştur ve öyle de kalacaktır. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluğun, kardeşliğin ve her konudaki stratejik ortaklığın ilelebet süreceğine inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle; Merhum Haydar Aliyev’i 100’üncü doğum yıldönümünde bir kez daha rahmetle anıyorum. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluğun, kardeşliğin ve her konudaki stratejik ortaklığın ilelebet süreceğine inanıyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından program sona erdi.