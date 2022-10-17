Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye için Güven ve İstikrar” sloganı çerçevesinde AK Partili kadınlar kapı kapı dolaşarak vatandaşlarla bir araya geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye için Güven ve İstikrar” sloganı çerçevesinde AK Partili kadınlar kapı kapı dolaşarak vatandaşlarla bir araya geliyor.

Kars AK Parti Kadın Kolları Başkanı Zelal Sara ve yönetim kurulu üyeleri kentte çalmadık kapı bırakmadı. Sara, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kadınlarla bir araya gelerek kadınlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye için Güven ve İstikrar” broşürlerini dağıtıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamı kadınlara ulaştıran Başkan Zelal Sara, kadınların sorunlarını dinliyor. AK Parti hükümetleri döneminde yapılan yatırımları anlatıyor.

Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte broşür de dağıtan Sara, kadınların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.