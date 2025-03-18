Kars İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, Merkez Halefoğlu köyünde 104 vatandaşa, aile içi şiddetle mücadele ve erken yaşta zorla evlilik konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimde, 92 kadın ve 12 erkek olmak üzere köylülere, 6284 Sayılı Kanun ve erken yaşta zorla evliliklerin önlenmesine yönelik bilgilendirmeler aktarıldı. Katılımcılara, aile içi şiddetle mücadele konusunda devletin sunduğu haklar ve korunma yöntemleri hakkında kapsamlı bilgi verildi.

Ayrıca, erken yaşta evliliklerin, bireyler ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri üzerine de önemli bilgiler paylaşıldı.

Eğitimin sonunda, katılımcılara çeşitli broşürler ve bilgilendirme materyalleri dağıtılarak, öğrendiklerini hayatlarına nasıl yansıtacakları konusunda destek olundu.